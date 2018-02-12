Вашингтон, 12 февраля, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Представитель Белого дома США выступил с опровержением информации о том, что Соединенные штаты и Израиль обсуждали присоединение части Палестины к еврейскому государству, 12 февраля передает агентство Reuters.

Житель Палестины

По словам представителя Белого дома Джош Раффела, президент Дональд Трамп и другие официальные лица «никогда не обсуждали» предложение по «аннексии Западного берега» реки Иордан и других частей Палестинской автономии.

«Соединенные штаты и Израиль никогда не обсуждали такое предложение, в центре внимания президента по-прежнему лежит его израильско-палестинская мирная инициатива», — заявил Раффел.

Напомним, ранее о поддержке планов по «распространению израильского суверенитета» на Западный берег в ходе заседания фракции партии «Ликуд» в Кнессете «проговорился» премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Заявления Нетаньяху привели к очередному шквалу антиамериканских заявлений со стороны Палестины ‑ и без того достаточно агрессивно настроенной к президенту США, после признания Иерусалима столицей еврейского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Трамп передал «самые наилучшие пожелания» президенту Палестины Махмуду Аббасу, который находится с рабочим визитом в Москве.