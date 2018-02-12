Москва, 12 февраля, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации выявила картельный сговор поставщиков лекарственных препаратов и медицинского оборудования с рядом московских больниц. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба ФАС.

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Сообщается, что компании, занимающиеся поставкой лекарственных средств и медицинского оборудования, вступили в картельный сговор со столичными клиниками на общую сумму более чем в 644 млн рублей.

Картель препятствовал допуску других компаний к участию в торгах и создавал видимость конкуренции на аукционах на поставку лекарств, медицинских изделий, оборудования и питания на московских больниц.

В частности, ФАС выявила, что компании «Фарм-Проект» и «Веста Фарм» заключили тайные антиконкурентные соглашения с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, детского и диетического питания, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения в 2014—2016 годах.

С этими компаниями соглашения заключали городская клиническая больница имени В. В. Виноградова, городская клиническая больница №67 им. Л. А. Ворохобова, городская клиническая больница №68.

Администрации больниц-заказчиков отправляли этим фирмам первые части заявок на участие в аукционах, а те прописывали нужные формулировки для того, чтобы больницы могли отклонить заявки компаний, не участвующих в сговоре.

В итоге аукционы проходили с минимальным снижением начальных цен контрактов. Тем самым картель препятствовал экономии бюджетных средств. Все добросовестные игроки с торгов просто удалялись.

В ходе расследования ФАС ряд ответчиков по данному делу во всем сознались. Теперь ФАС передаст материалы дела в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.