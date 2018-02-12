Мале, 12 февраля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Продолжающийся политический кризис на Мальдивах в разгар туристического сезона может привести к миллиардным убыткам, 12 февраля передает агентство Reuters.

Мальдивы

«Непосредственный эффект от политических событий повлияет на прибытие туристов», — говорится в заявлении рейтингового агентства Moody's.

Moody's отмечает, что туризм является основной статьей дохода Мальдивских островов. В 2016 году вклад туризма в экономику Мальдив составил $2,7 млрд.

При этом в текущем году, из-за чрезвычайного положения и арестов, которые правительство президента Абдуллы Ямина развернуло в ответ на протесты оппозиции, уже целый ряд стран рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Мальдивы.

Так, предупреждение о нежелательности поездок на Мальдивы выпустили Россия, Вьетнам, США, Сингапур, Китай, Великобритания и Индия.

При этом правительство Мальдив заявляет, что страна безопасна для туристов — на большей части малозаселенного архипелага, который считается «раем для туристов», политический кризис действительно не ощущается.

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