Москва, 12 февраля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Вторая международная образовательно-просветительская акция «Открытая лабораторная» прошла 10 февраля по всей России, а также в 20 странах мира — Японии, Китае, Германии, Франции и других. Проект организован при поддержке предпринимателя и филантропа Романа Авдеева, учредителя благотворительного фонда «Арифметика добра», отца 23 собственных и приемных детей. Для реализации долгосрочного проекта «Открытая лабораторная» Авдеев учредил АНО «Лаборатория». Акцию поддерживают Министерство образования и науки РФ, ведущие российские вузы, в оргкомитет входят представители РАН.

Оргкомитет акции «Открытая лабораторная» «Открытая лабораторная» прошла в России и еще 20 странах

Старт акции дали в Москве, на площадке Mail.ru Group, где собрались более 200 человек, чтобы пройти тестирование на знание основ естественных наук и увидеть красочное шоу, состоящее из зрелищных научных экспериментов. «Завлабом» выступил знаменитый ученый и изобретатель, руководитель лаборатории физики Политехнического музея Алексей Иванченко.

«Открытая лабораторная» — это массовая акция по проверке научной грамотности, а также дискуссионная площадка, где каждый участник может защищать свою точку зрения, — рассказал Роман Авдеев. — Растущий интерес к проекту говорит о том, что нам удалось найти удачный формат образовательной акции. Разумеется, мы будем совершенствовать его, расширять географию, наполнять новыми интересными задачами для участников. Ставим перед собой задачу возродить тот массовый интерес к науке, к экспериментированию, который наблюдался когда-то в нашей стране. К нам приходят целыми семьями, и взрослым участвовать в акции не менее интересно, чем детям».

По словам представителя АНО Евгения Насырова, в этом году интерес аудитории к «Открытой лабораторной» значительно вырос: по предварительным данным, на открытых площадках и в онлайн-режиме в ней приняло участие не менее 25 тыс. человек всех возрастов, от младшеклассников до пенсионеров. Участникам предложили вопросы из различных научных дисциплин — физики, химии, биологии, астрономии, медицины, информатики и других. «Может ли целая семья позавтракать одной животной клеткой?», «Все ли вещества состоят из молекул?», «Сколько раз в сутки космонавты на МКС совершают кругосветное путешествие?» — вопросы тестирования вызвали живой интерес аудитории и даже породили множество споров. Кроме того, участники проверили свои знания русского языка в ходе небольшого диктанта и разгадывали научный кроссворд. Особый интерес вызвало научное шоу, представленное Алексеем Иванченко, постановщиком экспериментов в программе «Галилео».

По сравнению с предыдущей «Открытой лабораторной», количество городов, где жители приняли участие в акции, возросло почти вдвое. «География просто поразительная, — отметили в АНО «Лаборатория», — от села Ачайвайм на Камчатке до города Апатиты в Мурманской области, от Калининграда до Приморья». В каждом регионе программу акции дополнили собственными экспериментами и элементами научной работы. Например, в Мурманске, на базе морского биологического института старшеклассники оценивали состояние морских ежей и крабов, а в подмосковной Дубне участники могли самостоятельно ставить сложные эксперименты в области неорганической химии под руководством «завлабов» из Объединенного института ядерных исследований. Одной из площадок, где проходила «Открытая лаборатория» стал фонд Романа Авдеева «Арифметика добра». На вопросы «Лабы» отвечали дети из детских домов и приемные семьи — участники программ фонда.

«Классно, что на многих площадках максимальные баллы получили школьники. Но на самом деле, акция рассчитана на все возрасты, — отметил координатор «Открытой лабораторной» в Красноярске, кандидат биологических наук, руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН Егор Задереев. — Тем более, что современные научные исследования говорят нам: держать мозг в тонусе полезно, в первую очередь, для активного долголетия. Так что нужно не только отправлять своих детей на проверку научных знаний, но и идти самим».

«Открытая лабораторная» нашли огромный отклик в социальных сетях, причем не только на страничках самой акции в различных регионах, но и в других сообществах, привлеченных слоганом акции «Добавь науку в друзья». Особенную активность проявили сибиряки: Красноярск и Новосибирск, наряду с Москвой, вошли в тройку городов, где в акции приняло участие самое большое количество людей. Одним из героев нынешней «Открытой лабораторной» стал восьмиклассник из Красноярска Данил Скрипка, набравший в ходе тестирования рекордные 45 баллов.

«В «Лабе» я участвовал впервые, вопросы были интересными, например, вопрос про Вселенную и галактики — с таким еще не сталкивался. Очень понравилось слушать объяснения завлаба; узнал для себя много нового, с чем-то буду разбираться дальше сам», — рассказал счастливый победитель.