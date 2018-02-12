Токио, 12 февраля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено подписать контракт на закупку новой партии американских истребителей пятого поколения F-35, сообщает 12 февраля газета Yomiuri.

U.S. Department of Defense F-35A

По информации издания, речь идёт о самолетах модификации F-35B, способных осуществлять вертикальный взлет.

Ранее ВВС Японии уже получили пять американских многоцелевых истребителей базовой модификации F-35А, которые теперь базируются на базе Мисава в префектуре Аомори. До марта 2019 года Япония должна получить еще 10 аналогичных истребителей из общего количества в 42 воздушные машины этого типа.

Теперь сообщается о планах заказать истребители палубной модификации F-35B. На каких кораблях будут базироваться эти самолеты пока не сообщается. Отмечается, что первые палубные F-35 Япония сможет получить не раньше 2025 года.

Стоит учесть, что истребители корпорации Lockheed Martin F-35B относятся к палубным самолетам вертикального взлета, поэтому их можно использовать как в составе авиакрыла обычных авианосцев, так и в авиагруппе универсальных десантных кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года норвежские военные специалисты сообщили о том, что поступившие на вооружение ВВС Норвегии американские истребители F-35 автоматически передают секретные данные американской стороне. Информация поступает на серверы компании Lockheed Martin в штате Техас.