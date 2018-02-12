Киев, 12 февраля, 2018, 23:15 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики активно обсуждают влияние законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон о «реинтеграции Донбасса») на дальнейшее развитие ситуации в Донбассе и минский формат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

В частности, депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза считает, что «закон о деоккупации приведет только к тому, что Россия как агрессор в международной юридически-правовой плоскости будет нести полную ответственность за убитых украинцев, за уничтоженные украинские дома и предприятия».

«На будущее это даст возможность всем международным судам арестовывать имущество государства-агрессора по всему миру… Чтобы обращаться в международные суды нужен этот закон. Он как раз открыл дорогу для борьбы с Россией-агрессором… Россия никогда не собиралась выполнять минские соглашения. Донбасс для России — это полигон для удержания Крыма. Также Донбасс — это полигон для утилизации устаревших боеприпасов, в том числе времен Второй мировой войны… Так называемые наши братья или соседи утилизируют свои боеприпасы на украинских гражданах», — напомнил Береза 12 февраля в эфире канала «112 Украина».

По его словам, Минск-1 и Минск-2 выиграли необходимое время для создания современной украинской армии.

«Путин прекрасно понимает, что сегодня продвижение вглубь украинской территории невозможно, потому что тогда украинскую армию будет сложно остановить в Белгороде и Воронеже. На сегодняшний день у нас есть такие возможности», — добавил Береза.

Кроме того, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко отметил, что три года назад президент Украины Петр Порошенко «при соучастии» канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда «согласился на обновленную версию минских договоренностей на еще худших условиях и с новыми фундаментальными уступками агрессору».

«В частности, на «политическое урегулирование» войны на Донбассе, в т. ч. путем внесения изменений в Конституцию Украины и выборы на оккупированной территории. Радикальная партия много раз давала свою оценку Минску-2 как: путинской ловушки для Украины, проявления позорной европейской политики умиротворения агрессора, результата слабости нынешней власти в Украине… Украинская власть уже выполнила значительную часть минских соглашений и не получила от Путина ничего, кроме новых жертв. Кремль уже открыто увязывает прекращение военных действий с «политическим урегулированием» на условиях России, надеясь, что новая геополитическая ситуация в мире сложится в его пользу», — написал Ляшко в Фейсбуке.

Он также напомнил, что Кремлю «через реализацию минских соглашений нужен не Донбасс, и не Крым, а контроль Украины в целом».

«…единственный путь для Украины закончить войну — не выплакивать унизительный мир с потерянными территориями и навязанными нам извне Конституцией и законами, а именно побеждать», — считает Ляшко.

При этом правозащитник Владимир Чемериз отметил, что альтернатива минскому формату пока не предложена.

«Когда украинские власти принимали закон о деоккупации, они говорили, что минские соглашения вредны, мы их принимать не будем, и мы их не выполняем… Объективным является мнение наблюдателей ОБСЕ, которые говорят, что минские соглашения нарушают обе стороны… Для Запада минские соглашения, которыми Украина полностью пренебрегла, являются единственным способом решения проблемы Донбасса… Пока никто не предложил ничего другого. У нас говорят о «хорватском варианте». Для нас он неприемлем, его нельзя реализовать физически», — считает Чемериз.

По его словам, Украина заинтересована в минским формате, поскольку спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают ввод миротворцев на базе минских соглашений.

«Даже во время переговоров Волкера и Суркова ввод миротворцев обсуждается в контексте выполнения минских соглашений… При нынешней власти, которая не заинтересована в прекращении войны в Донбассе, мы не сможем достичь мира в Украине и объединить Донбасс с Украиной», — прогнозирует Чемериз.

В то же время политтехнолог Олег Постернак считает, что на Западе осознали бесперспективность минского формата.

«Раньше мы говорили, что нам надо потянуть время, чтобы поставить армию на ноги. Теперь прошли три года, вроде армия на ногах. Действительно, правы те специалисты и эксперты, которые настаивают, что дипломатический и миротворческий потенциалы, заложенные в комплекс мер по выполнению минских соглашений, уже себя исчерпали… Сегодня ни «нормандский формат», ни минский формат не являются выходом из ситуации», — сказал Постернак.

«В руках России минский формат — это козырь, который обязывает Украину осуществить конституционную реформу и децентрализацию, введя особый статус правления на оккупированных территориях. В украинских руках — это козырь, который позволяет сдерживать наступление боевиков и российских войск на территории Донбасса. Также это козырь в руках Запада, который создает видимость мирного урегулирования», — добавил он.

Как сообщалось, 12 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что закон «о реинтеграции» Донбасса станет «первым шагом по слому минских договоренностей».