Москва, 12 февраля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча президента РФ Владимира Путина с финалистами и победителями кадрового конкурса «Лидеры России».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявки на участие в конкурсе подали почти 200 тысяч человек, в финал прошли 300. Финал конкурса проходил в Сочи с 7 по 11 февраля. Победителями конкурса стали 103 человека.

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Все финалисты конкурса получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, которые смогут потратить на дополнительное образование в ведущих вузах страны.

«Я рад вас всех видеть, поприветствовать. Знаю, что у вас за плечами большой конкурсный марафон. Мне было любопытно — наверное, Сергей Владиленович Кириенко уже говорил, — неожиданно для себя обнаружили, что вместо 12−15 тысяч, на которые мы рассчитывали, почти 200 тысяч человек подали заявки на этот конкурс. Но что совсем неожиданно, оказалось, что среди вас есть люди, практически состоявшиеся: доктора наук уже, продвинутые высоко», — отметил, открывая встречу, президент России Владимир Путин.

«Вы знаете, наверное, неоднократно уже об этом говорили, у нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста. Тем не менее, думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе в свои в структуры, во властные структуры, в бизнес-структуры интересных перспективных людей. Мы сейчас разговаривали, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег», — подчеркнул Владимир Путин.

Финалисты и победители кадрового конкурса «Лидеры России» имели возможность лично представиться главе государства и рассказать о своих жизненных и карьерных достижениях.

Собеседниками Владимира Путина на встрече в Кремле стали руководитель Аналитического центра при Минэнерго Павел Сорокин, консультант по вопросам менеджмента качества Вероника Прищепа, представитель Национального медицинского исследовательского центра в Новосибирске, хирург, доктор наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Евгений Покушалов.

Участники встречи рассказали Владимиру Путину о том, почему решили принять участие в конкурсе «Лидеры России», и как видят свою роль в развитии общества, науки и экономики России в ближайшие годы.

По мнению политолога Глеба Кузнецова, кадровый конкурс «Лидеры России» был организован и проведен очень качественно.

«Отобрали большое количество очень интересных людей из более чем двухсот тысяч участников. Была интересная и сложная программа. Ни у кого нет оснований сомневаться в честности результата. Этот конкурс продемонстрировал, что возможны очень интересные, новые подходы к подбору кадров. И можно пожелать только успехов и удачи, не только победителям, но и всем участникам конкурса. Потому что все они — неравнодушные, интересующиеся судьбой страны люди. Умные и готовые внести свой вклад в происходящее в стране», — отметил Глеб Кузнецов беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

В свою очередь политолог Дмитрий Гусев считает, что кадровый конкурс «Лидеры России» доказал, что «социальный лифт реально работает».

«Этот конкурс был проведен по инициативе президента России. Конкурс уникальный, такого не проводили нигде в мире — когда из такого огромного количества участников выбираются лучшие. Судя по составу победителей — это действительно люди с огромным потенциалом и огромным желанием работать в интересах страны. И с очень мощными возможностями и умениями, — рассказал Дмитрий Гусев корреспонденту ИА REGNUM. — И, что важно — среди финалистов и победителей конкурса — люди из всех отраслей нашей жизни. Чиновников немного, всего 7%, очень много людей из промышленности — около четверти. Некоторое количество — из финансовой и банковской сферы. Представлены научная сфера, социальные проекты».

«То есть в конкурсе приняли участие представители всех отраслей. И это очень важно — в конкурсе «Лидеры России» смогли принять участие люди с любыми компетенциями. И очень важно, что было представлено большинство регионов. Таким образом, мы видим, что «социальный лифт» реально работает. Теперь посмотрим, как участники, финалисты и победители воспользуются этими возможностями. Им даны связи, возможности и знакомства», — отметил политолог.

«И что еще важно — конкурс показал, что у нас есть огромная среда, огромное сообщество людей, готовых работать на страну. Сейчас главное — этих людей не потерять», — подытожил свой комментарий Дмитрий Гусев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой осуществляется экспертиза, отбор и поддержка значимых общественных проектов, благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов.

Платформа включает в себя 13 самостоятельных проектов.

Линейка проектов рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.