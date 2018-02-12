Киев, 12 февраля, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, в Киев прибыли специалисты Международного валютного фонда (МВФ). На Украине представители международной финансовой организации проводят технические консультации с чиновниками для продолжения программы кредитования, информирует киевский офис МВФ.

ИА REGNUM МВФ — Украина

Напомним, основными требованиями МВФ для выделения очередного транша являются пересмотр формулы цены на газ для населения и создание Высшего антикоррупционного суда Украины.

В представительстве МВФ подтвердили начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов. Планируется, что они будут находиться в Киеве в период с 12 по 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, представители МВФ уже встретились с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом «и обсудили ключевые вопросы, связанные с продолжением работы программы расширенного финансирования».

«Также представителям МВФ была представлена для оценки и рекомендаций концепция развития Государственной фискальной службы, которая была наработана министерством финансов… Она является чрезвычайно важной для улучшения системы администрирования налогов», — говорится в сообщении.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский считает, что главная цель МВФ — поддержать за счет украинцев иностранные компании.

«Ситуация с МВФ напоминает известную поговорку: «Коготок увяз — и птичке гаплыг». У нас с МВФ по вопросу тарифов произошла именно такая ситуация… МВФ нужно за наш с вами счет обеспечить комфортные условия международным компаниям, которые зашли на украинский рынок после 2015 года. Этого можно достичь за счет увеличения тарифов на газ до уровня европейской доходности… Есть альтернативный вариант, на котором настаивает правительство Гройсмана, — удержать (рост тарифов)», — сказал Землянский 12 февраля в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, если украинское правительство поднимет тарифы на газ, это приведет к краху экономики.

«Максимально возможный рост (тарифов на газ), который не вызовет социального взрыва, — это 8−10%. Соответствующую формулу представило министерство энергетики на своем сайте. Но когда начинаются разговоры о 60, 70, 80% (роста цен на газ) — это абсолютно нереалистично. Это убьёт не только газовый сектор, но и все макроэкономические показатели, которые заложены в бюджете… МВФ не может не понимать экономические реалии современной Украины с учетом того, что 50% домохозяйств официально на субсидиях. Если удвоить тариф, то вся страна сядет на субсидию», — добавил Землянский.

Кроме того, замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов полагает, что МВФ заинтересован в развитии украинской экономики.

«Это важно с практической точки зрения, потому что с экономической точки зрения они опекаются многими странами мира, а с циничной — Украина серьезный должник. Конечно, они хотели бы, чтобы этот должник себя нормально чувствовал, а не был все время при смерти и каждые пять-семь лет у нас повторялся бы экономический кризис. Что для этого делать, очевидно, все рецепты на поверхности, они одинаковы», — сказал Нефедов.

По его словам, Киеву осталось «провести реформу в последнем сегменте — поставки газа для теплокоммунэнерго и частным потребителям».

«В этом направлении правительство активно движется и сотрудничает с МВФ. Речь идет и о монетизации субсидий… Уверен, что рынок будет, и результатом этого станет не рост тарифов для населения, а их снижение, поскольку конкуренция — это всегда хорошо», — пояснил чиновник.

При этом депутат, член фракции «Самопомич» Елена Сотник считает, что украинские власти должны выполнить требования финансовых доноров и создать антикоррупционный суд.

«Мы должны показывать результат и способность меняться. Ни США, ни международные доноры, ни ЕС, ни обычные граждане не удовлетворены реформами… Ключевой проблемой является коррупция, коррупция, коррупция… В ЕС не считают, что панацеей от всего является создание антикоррупционного суда. Они знают, что если завтра у нас заработает антикоррупционный суд, то у нас резко не снизится коррупция. Они считают, что суд станет логическим завершением в цепочке создания антикоррупционных органов. У нас сегодня есть следствие, у нас сегодня есть обвинение в виде антикоррупционной прокуратуры, и логично, что должен быть создан суд, который будет выносить вердикты», — сказала Сотник 12 февраля в эфире канала «Прямой».

Напомним, 22 декабря в Раде зарегистрировали внесенный президентом Порошенко законопроект «О высшем антикоррупционном суде». Впоследствии президентский законопроект раскритиковали Международный валютный фонд и Всемирный банк. В МВФ сообщили, что законопроект в его нынешней редакции будет нарушать обязательства Украины перед международными партнерами в случае его принятия. Позже президент Порошенко заявил, что Украина при участии международных партнеров начала работу по внесению изменений в президентский проект закона «О высшем антикоррупционном суде».

Как сообщалось, в 2018 году Украина направит на обслуживание государственного долга 130,2 млрд грн. (4 млрд 511 млн долл.). Это почти на 20 млрд грн. (693 млн долл.) больше, чем в прошлом году. В частности, на погашение внешнего госдолга выделят 61,7 млрд грн. (2,137 млрд долл.), внутреннего — 114 млрд грн., или 3,950 млрд долл. Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года предельный объем украинского госдолга составит 1,999 трлн грн., или 69,2 млрд долл. (60% ВПП). При этом долг Украины перед МВФ составляет 12 млрд долл.