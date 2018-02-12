Бухарест, 12 февраля, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Контингент из 60 военных Национальной армии Молдавии отправился на проходящие в Румынии учения под эгидой НАТО. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобороны Молдавии, учения продлятся до 17 февраля, в них принимают участие военные из Румынии, США, Болгарии, Украины и Грузии.

Американские и молдавские военные

Согласно сценарию учений, молдавские солдаты являются частью международной кампании, возглавляемой американцами. Они должны проводить стрельбы из боевого оружия и отрабатывать командные и контрольные процедуры на уровне подразделения.

Участие военных Национальной армии Молдавии в учениях обсуждалось в рамках недавнего визита в Кишинев министра обороны Румынии Михая Фифора. Тогда он сообщил о планах создать смешанный молдавско-румынский батальон быстрого реагирования для действий в чрезвычайных ситуациях.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее критиковал участие молдавских солдат в учениях за рубежом. Он попытался запретить военным участвовать в других учениях НАТО на Украине, но военные подчинились правительству и отправились на учения.