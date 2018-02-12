Москва, 12 февраля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. Об этом глава Российского государства сообщил в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин сообщил, что среди прочих вопросов обсуждалось палестино-израильское урегулирование, и передал главе Палестины «самые наилучшие пожелания» президента США.

«Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания», — сказал Владимир Путин Махмуду Аббасу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, прибывшим с рабочим визитом. В ходе этого визита Махмуд Аббас в числе широкого круга вопросов планирует обсудить недавние заявления президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и обещал перенести туда из Тель-Авива посольство США, в то время как статус Иерусалима является одной из главных проблем палестино-израильского урегулирования.