Москва, 12 февраля, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин простудился, но продолжает работать. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Простудился, но продолжает работать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о состоянии здоровья Путина и том, как это отразится на рабочем графике президента.

Напомним, ранее сегодня Путин принял в Кремле финалистов конкурса «Лидеры России». В самом начале встречи президент извинился перед финалистами за то, что у него сел голос.

«Я прошу прощения, голос немножко подсел», — сказал Путин.