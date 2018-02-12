Душанбе, 12 февраля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. В Таджикистане за шесть лет удалось повысить обеспеченность пресной водой с 46,8% в 2011 году до 62,6% в 2017 году, что было достигнуто за счет финансирования международными финансовыми организациями, сообщает 12 февраля Avesta со ссылкой на генерального директора ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» («ЖКХ») Алимурода Исломзоду.

Hagerty R Питьевая вода

По его словам, в 2018 году в некоторых городах и районах этот показатель увеличится еще на 10%, так как планируется завершить реализацию более 20 проектов по водоснабжению.

По данным ГУП «ЖКХ», в настоящее время в Таджикистане реализуются проекты общей стоимостью $135 млн, из них $37 млн — это кредиты, а остальное — международные гранты, долевое участие правительства и другие источники.

Исломзода добавил, что Всемирный банк планирует профинансировать проект водоснабжения сельской местности стоимостью $37 млн.

Напомним, в январе 2016 года Исломзода сообщал, что если ежегодно привлекать по $54 млн на решение проблемы с питьевой водой, то для полного обеспечения граждан Таджикистана чистой водой потребуется $2 млрд и 85 лет.

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