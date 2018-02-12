Калуга, 12 февраля, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Из 30 проб молочной продукции, которые отобрали для проверки в школах Калуги, пять были признаны фальсификатами, сообщили на совещании регионального правительства 12 февраля. Проблемы с организацией питания детей также были выявлены в 11 школах областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным министерства образования и науки области, в настоящее время ситуацию удалось исправить. Кроме того, по словам министра конкурентной политики области Николая Владимирова, в связи с тем, что сторонняя организация, осуществляющая школьное питание, увеличила закупочные цены, у местных предприятий с проверенным качеством появилась возможность поставлять свою продукцию в общеобразовательные учреждения региона.

В настоящее время областными парламентариями ведётся подготовка законодательной инициативы по ограничению поставок недоброкачественного сырья для питания школьников и упрощению процедуры расторжения контракта с недобросовестными поставщиками.

Губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал внимание на полномочиях директоров образовательных учреждений, которые, по его словам, имеют полное право самостоятельно отдать образцы продуктов на экспертизу.

«Для этого никакой внеплановой проверки контрольно-надзорным органам осуществлять не нужно. Нужно просто ответственно относиться к своему делу», — сказал глава калужского региона.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка показала, что в Виньковской начальной общеобразовательной школе Ферзиковского района детям предлагали просроченный кефир и старый хлеб. Управлением Роспотребнадзора по Калужской области директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован. Ранее в девяти калужских садах малышей также кормили некачественными творогом и сметаной. Молочная продукция неизвестного производителя не соответствовала требованиям по жирно-кислотному составу.

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