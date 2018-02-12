Москва, 12 февраля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле финалистов конкурса «Лидеры России». Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

Путин тепло поприветствовал финалистов конкурса «Лидеры России» и отметил, что они преодолели внушительный конкурсный марафон. Также президент отметил, что для него было крайней неожиданностью, что заявку на участие в конкурсе подали почти 200 тыс. человек, тогда как организаторы ожидали не более 12—15 тыс. заявок.

«Но что совсем неожиданно, оказалось, что среди вас есть люди, практически состоявшиеся: доктора наук уже, продвинутые высоко», — отметил президент.

Также президент напомнил, что этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, а только с созданием возможности для дальнейшего роста. Но российский лидер уверен, что этот конкурс не пройдет незамеченным для властных структур и бизнес-структур, которые ищут себе интересных перспективных людей.

«Мы сейчас разговаривали, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победителями конкурса «Лидеры России» стали 103 человека. При этом все финалисты конкурса получили гранты в 1 млн рублей на дополнительное образование в любом вузе страны.