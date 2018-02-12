Киев, 12 февраля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Бывший грузинский президент и одесский губернатор Михаил Саакашвили вылетел с Украины, сообщает 12 февраля сайт украинского телеканала «1+1», ссылаясь на неназванный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«Политик улетел чартерным рейсом около 16.00 по киевскому времени», — указано в сообщении.

Официальных подтверждений улёта украинского политика не имеющего украинского гражданства пока нет. По некоторым данным, Михаил Саакашвили направляется в Польшу.

Напомним, Михаил Саакашвили в сентябре 2017 года незаконно пересек госграницу Украины. Более четырех месяцев украинские силовики не могли выдворить нарушителя обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля подручные и адвокаты Саакашвили сообщили о его «похищении» неизвестными людьми в камуфляже, которое произошло в киевском ресторане «Сулугуни».

Позднее МВД Украины официально подтвердило факт его задержания, однако не стало уточнять куда увезли Саакашвили.

При этом адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявлял, что экс-губернатора задержала украинская погранслужба.

В Грузии Михаил Саакашвили обвиняется сразу по нескольким уголовным делам. Ранее официальный Тбилиси обращался к властям Украины с просьбой об экстрадиции Саакашвили в Грузию.