Махачкала, 12 февраля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Дагестане состоится выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Делегацию возглавит глава СПЧ Михаил Федотов. Правозащитники прибудут в республику уже 20 февраля, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе организации.

Kremlin.ru Михаил Федотов

Целью визита представителей совета станут вопросы соблюдения прав человека в республике в свете последних событий, связанных с масштабными проверками правоохранительных органов, которые выявили уже массу проблем в Дагестане.

По словам Михаила Федотова, в первую очередь будут организованы встречи с гражданами и посещение тех организаций и учреждений, где при предыдущем визите правозащитников в 2016 году были вскрыты серьезные проблемы.

«В связи с серьезными событиями, происходящими сейчас в Дагестане, совет не может оставаться в стороне и обязан помочь новому руководству республики разобраться в ворохе накопившихся проблем», — говорится в официальном сообщении на сайте СПЧ.

По итогам визита членов Совета по правам человека властям республики будут даны рекомендации по решению проблем, выявленных в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, делегация Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во главе с его главой Михаилом Федотовым находилась с рабочим двухдневным визитом в Дагестане в мае 2016 года. В рамках посещения региона были проверены работа социальных учреждений, в том числе домов-интернатов, домов престарелых, детских домов, а также условия содержания в центрах для лиц без определенного места жительства и в исправительных колониях, следственных изоляторах, дежурных частях отделов полиции.

Местные жители поднимали перед правозащитниками в том числе вопросы закрытия мечетей, так называемого профилактического учета, исчезновения граждан. По итогам визита члены совета сформулировали рекомендации по восстановлению прав человека и по устранению нарушений в работе ряда организаций. В 2017 году профилактический учет в Дагестане был отменен.

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