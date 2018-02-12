Красногорск, 12 февраля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В настоящее время разрабатывается проект реконструкции и рекультивации полигона ТБО «Воловичи» в Коломенском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы 12 февраля. По словам директора эксплуатирующей организации Владимира Плясунова, программа рекультивации полигона будет включать в себя несколько этапов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обитатели полигона

В проекте предусмотрено создание системы дегазации полигона. Также планируется установить программный комплекс контроля и будет создан передвижной экологический пост. Кроме того, разработчики проекта утверждают, что будет создана система сбора и очистки фильтрата. Данные мероприятия планируется выполнить в течение 2018 года.

Отметим, 11 февраля в Коломне прошёл крупный митинг против увеличивающегося мусорного навала на полигоне ТБО «Воловичи», а также строительства мусоросжигательного завода в Воскресенском районе Московской области. Участники акции, число которых оценивается почти в 3 тыс. человек, вышли с требованием остановить деятельность свалки, ввести раздельный сбор мусора и провести публичные слушания. Митинг состоялся возле Молодёжного центра «Русь», многие из протестующих пришли на акцию с детьми.

«Экспертиза должна сделать своё заключение, провести все исследования и сказать, что делать с полигоном: рекультивировать или, может быть, есть ещё какие-то варианты. И решение это будет принимать комиссия, состоящая из граждан, инициативной группы и совета депутатов. Мы требуем провести экологическую экспертизу и провести общественные слушания. Мы требуем приостановить реализацию нового проекта: строительство нового полигона и мусороперерабатывающего завода по территориальной схеме, поскольку они находятся вблизи жилых домов. Нужно дождаться нового регламента и потом проводить общественные слушания. Провести обсуждение территориальной схемы по обращению с отходами», — отметили активисты митинга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение об открытии в Московской области нескольких объектов для захоронения мусора с целью сокращения нагрузки на действующие полигоны было одобрено Росприроднадзором.

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