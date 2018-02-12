Берлин, 12 февраля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Переговоры о «великой коалиции» уже привели к «великим потрясениям» в стане социал-демократов — при этом рядовые члены партии еще не сказали последнего слова, 12 февраля сообщает агентство Reuters.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Почтовое голосование» 464 тыс. членов партии СДПГ по вопросу коалиции с ХДС/ХСС будет проходить с 20 февраля по 2 марта. И пока никто не может сказать, каким может быть итог голосования.

Так, глава молодежного крыла СДПГ (Jusos) Кевин Куэнерт и его агитаторы из молодежи социал-демократов в настоящий момент проводят турне по землям Германии с призывом голосовать против «великой коалиции».

Также против «великой коалиции» ранее выступали лидеры крупнейших региональных отделений СДПГ — в частности, глава берлинских социал-демократов Майкл Мюллер.

«Брожения» в рядах социал-демократов уже привели к решению главы партии Мартина Шульца отказаться от поста в коалиционном правительстве и уйти в отставку — высшее политическое руководство будет обсуждать этот вопрос во вторник 13 февраля.

Однако проблемы есть не только у лидера СДПГ — Ангелу Меркель тоже атакуют собственные однопартийцы: многим христианским демократам и христианским социалистам не нравится, что госпожа канцлер добилась четвертого срока в обмен на «сдачу» социал-демократам министерства финансов.

Впрочем, Меркель в рядах своей партии пользуется гораздо большей поддержкой, чем Шульц — среди социал-демократов, и «последний срок» госпожи канцлера многих ее соратников воодушевляет.

«Я считаю, что она еще сильна… и уверен, что в ближайшие дни она оправдает ожидания нашей партии и общественности», — заявил журналистам старший член ХДС и бюджетный комиссар Евросоюза Гюнтер Оттингер.

Напомним, из-за невозможности ХДС/ХСС сформировать союз после выборов в бундестаг 2017 года Германия несколько месяцев находилась в состоянии политического кризиса — без коалиции невозможно избрать легитимное правительство ФРГ.

В ходе переговоров в начале февраля 2018 года с СДПГ блок ХДС/ХСС добился соглашения о «великой коалиции» — однако его еще должны поддержать рядовые члены партий.