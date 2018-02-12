Москва, 12 февраля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Февральский рост цен на зерновые культуры — результат политики крупных российских агрохолдингов и трейдеров, считает председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новости Минсельхоза РФ о некотором удорожании зерна на территории страны.

Glavarb.ru Уборка зерновых

«Я думал, что они попозже цены поднимут, — заметил Мельниченко. — Осенью цена упала достаточно низко, и мы продавали зерно четвертого и пятого сорта по 4—4,5 тыс. и по 5 тыс. рублей за тонну. По 7—6 тыс. рублей продавали зерно третьего класса. Конечно, большинство из нас были в убытках. А так как нам надо было отдавать долги, кредиты, платить заработную плату и покупать электроэнергию, у нас зерно скупали по дешёвке».

Он уточнил, что осенью зерно тех производителей, которым негде было его хранить, либо пропало, либо было продано по очень низкой цене.

«Ещё тогда мы говорили, что это (понижение цен — прим. ИА REGNUM ) было сделано специально», — заявил Мельниченко.

По его мнению, в РФ крупные российские агрохолдинги и трейдеры поставили цель ударить по мелким и средним сельхозпроизводителям, у которых нет своих больших хранилищ.

«Большие элеваторы были скуплены крупными компаниями, и мы были не допущены к хранению зерна, — рассказал Мельниченко. — Это ударило финансово. Часть фермеров обанкротилась, а часть оказалась в предбанкротном состоянии. Это было спланировано: ликвидировать как можно больше мелких фермеров, отжать у них землю, чтобы они её продавали за долги».

Теперь, по его словам, когда настала пора продавать зерно, агрохолдинги подняли на него цену.

«В России рынком сельхозпродукции рулят 20 семей», — в числе прочего добавил Мельниченко.

Напомним, что, по данным российского Минсельхоза, в РФ за неделю (5—12 февраля) во всех регионах страны зафиксирован рост цен на все зерновые культуры. Цены в зависимости от федерального округа поднялись от 0,1% до 3,5%, сообщили в Минсельхозе РФ.

Отметим также, что ИА REGNUM уже сообщало о диспропорциях, характерных для государственной политики в отношении российских сельхозпроизводителей. Так, директор Центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отмечал, что государство поддерживает в первую очередь крупные агрохолдинги и значительно меньше внимания уделяет фермерам и личным подсобным хозяйствам. И те, и другие жалуются на то, что власть не замечает их проблем, среди которых главные — это отсутствие дешёвого кредита и то, что при вывозе зерна на экспорт через терминалы приоритет отдаётся именно крупным агрохолдингам, а мелкие производители вынуждены выстраиваться в длинные очереди. Ещё одна проблема — дефицит инфраструктуры хранения зерна и транспортная удалённость поставщиков сибирского зерна от портов Черного моря и Владивостока.

Читайте также: Кого следует благодарить за рекордный урожай 2017 года — власть или погоду?