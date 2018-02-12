Москва, 12 февраля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам обратится к правительству РФ с просьбой уточнить, насколько необходимо возвращать налогообложение на реализацию сельскохозяйственной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета 12 февраля.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

Речь идет о правительственном законопроекте, который был внесен в Госдуму в 2013 году. По предложению авторов инициативы, в РФ стоит вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на операции по реализации сельхозпродукции. По действующим сегодня нормам Налогового кодекса, сельхозорганизации не платят НДС. Однако присоединение РФ к Всемирной торговой организации (ВТО) требовало введения такого налогообложения.

«У нас есть обязательства, которые были приняты при присоединении к ВТО, которым мы обязаны следовать, так как присоединились. Соответственно, нам кажется, что поскольку по итогам 2017 года сумма начисленных налогов по данным операциям составляет более 100 млн рублей (103 млн рублей) и 150 налогоплательщиков по всей стране, это не столь болезненное решение, которое стоило бы принять», — отметил в ходе заседания комитета замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Между тем депутаты затруднились с формулированием собственной позиции по законопроекту. Так, например, комитет Госдумы по аграрным вопросам не поддерживает принятие законопроекта. В то же время комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении не указал окончательно решения по законопроекту. Как объяснил в ходе заседания глава комитета Андрей Макаров, для формирования позиции депутатам придется уточнить у правительства, действительно ли оно настаивает на рассмотрении законопроекта, поскольку многие депутаты могут его не поддержать.

«Я бы предложил в этой ситуации обратится в правительство с письмом, настаивает ли правительство на рассмотрении вопроса. Потому что сам факт рассмотрения данного законопроекта поставит гораздо больше вопросов по поводу выполнения требований ВТО, чем тот факт, что этот законопроект лежал столько лет, и никакая ВТО на этот закон не обращала внимания, и проблем не возникало», — отметил Макаров.

Вместе с тем ранее депутаты фракции КПРФ во главе с членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Верой Ганзя внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагал РФ отказаться от членства в ВТО. В частности, отмечали они, присоединение к организации не приносит стране никаких экономических выгод, а наоборот, ухудшает положение сельхозпроизводителей. Сама же ВТО при этом нередко предпринимает действия дискриминационного характера в отношении РФ, отмечали авторы законопроекта.