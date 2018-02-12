Ереван, 12 февраля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Номинированный правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидат на пост президента Армен Саргсян в рамках встреч с политическими силами страны встретился с представителями внепарламентской оппозиции.

Photolure Армен Саргсян

Как сообщила пресс-служба партии «Наследие», в конце прошлой недели посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна принял председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян «для всеобъемлющего и откровенного частного обсуждения его [Армена Саргсяна] предстоящего решения относительно кандидатуры на пост президента Армении».

«Ованнисян пожелал доктору Саргсяну долгих лет служения своей Родине и нашему народу», — говорится в сообщении.

Также кандидат в президенты от РПА Армен Саргсян встретился с членами партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), лидером которой является первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Именно при Тер-Петросяне Саргсян несколько месяцев занимал пост премьер-министра.

Среди принимающих участие во встрече были заместители председателя АНК Левон Зурабян и Арам Манукян. Первый президент во встрече участия не принимал.

Сразу после встречи АНК распространила заявление, отметив, что во время встречи с Арменом Саргсяном они говорили о «сфальсифицированном конституционном референдуме 2015 года», а также о «сфальсифицированных парламентских выборах», и передали Армену Саргсяну, что его участие, даже в качестве кандидата в президенты, «будет рассматриваться как легитимация этих незаконных действий».

Комментируя в эфире Радио Азатутюн встречу с АНК, Саргсян отметил, что состоялись «открытые, довольно конфиденциальные обсуждения».

«Мои оценки по многим вопросам отличаются от их оценок. Есть вопросы, по которым, похоже, у нас есть общие мнение. Думаю, что эти отношения будут продолжены».

На вопрос, разделяет ли он озабоченность, в частности, оппозиционной парламентской фракции «Елк» о том, что законами власти пытаются урезать те немногие полномочия, которыми по новой Конституции будет наделен будущий президент страны, Армен Саргсян ответил, что он не участвует в законотворческом процессе.

«Я просто являюсь гражданином Армении и в настоящее время послом Армении в Великобритании. Я с интересом слежу за всем этим, но к работе будущего президента, независимо от того, буду ли это я или кто-то другой, я отношусь в более широком смысле, потому что можно руководить, управляя, а можно руководить, ведя за собой. Для управления, естественно, надо иметь рычаги, а вести за собой можно идеей, программой, видением и так далее. Президент республики не только может иметь все это, но и имеет большие рамки полномочий по сегодняшней Конституции», — отметил Армен Саргсян.

На уточняющий вопрос, нет ли у него, тем не менее, беспокойства в вопросе ограниченности полномочий, Армен Саргсян ответил так: «На данный момент у меня есть повод подумать и обдумать».

Что касается его окончательного решения, то Армен Саргсян сказал, что оно будет озвучено во время следующей встречи с действующим президентом Сержем Саргсяном.

10 февраля Армен Саргсян встретился также с представителями Социал-демократической партии Гнчакян (СДПГ), членами Центрального комитета партии Рамкавар-Азатакан и представителями Демократической партии Армении.

В конце прошлой недели Армен Саргсян посетил Степанакерт, где встретился с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном. Представитель официального Степанакерта заявил, что руководство Нагорного Карабаха положительно оценивает кандидатуру Армена Саргсяна на пост президента Армении.

Выборы четвертого президента Армении должны состояться в Национальном собрании Армении 2 марта. Парламент должен избрать президента 3/5 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.

Для избрания в первом туре кандидату в президенты понадобятся голоса 79 депутатов, в то время как у правящей коалиции в парламенте всего 65 депутатов.

РПА и Дашнакцутюн для того, чтобы их кандидат был избран уже в первом туре хотят заручится поддержкой формально оппозиционной фракциии блока «Царукян».

По мнению армянских политологов, маловероятно, что блок «Царукян» будет голосовать против кандидатуры Армена Саргсяна.

10 февраля Саргсян провел встречу также с представителями блока «Царукян», на которой однако не присутствовал лидер политической силы Гагик Царукян. Последний заявил, что у него будет отдельная встреча с кандидатом на пост президента.