Душанбе, 12 февраля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

«Уважаемый Владимир Владимирович, с глубоким прискорбием и чувством сопереживания воспринял трагическую весть о крушении пассажирского самолета в Подмосковье, в результате которого погибли десятки граждан Российской Федерации.

Разделяем боль этой тяжелой утраты и выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших», говорится в телеграмме.

ИА REGNUM напоминает, что 11 февраля через несколько минут после вылета потерпел крушение самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск. Погибли все, кто был на борту: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В таджикистанском МИДе сообщают, что по предварительным данным, граждан Таджикистана среди погибших нет.