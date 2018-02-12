Оренбург, 12 февраля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 12 февраля, в Степном районе произошёл крупный пожар в многоэтажном доме по ул. Салмышской. Горела квартира на девятом этаже. Из-за серьёзного пожара на место ЧП выезжал вице-губернатор Сергей Балыкин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, он провёл оперативное совещание.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в многоэтажном доме в Оренбурге

Руководителем тушения пожара было принято решение о создании звена для поиска пострадавших. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений были спасены более 20 человек. В горящей квартире обнаружили тела двух погибших и ещё семерых человек, которые находились без сознания, в том числе четверых детей. Пострадавших вынесли на свежий воздух. Врачами скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, двух детей спасти не удалось. Трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик скончались по дороге в больницу.

На месте работали семь бригад скорой медицинской помощи. Напомним, пожар унёс жизни двух детей шести и девяти лет, а также двух мужчин. По госпитализированным официальные данные разнятся. Так, пресс-служба областного правительства сообщает о шести пострадавших, которые доставлены медиками скорой помощи в медицинские учреждения Оренбурга.

Две девочки 10 и 13 лет были отправлены в центр детской хирургии. Они в крайне тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Врачи борются за жизнь детей. В ожоговый центр городской клинической больницы №4 Оренбурга в крайне тяжёлом состоянии доставлены три женщины. Ещё одна женщина также в крайне тяжёлом состоянии доставлена в больницу им. Пирогова. В свою очередь, СУ СКР по региону говорит о пяти госпитализированных: четырёх женщинах и шестилетней девочке.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, в ликвидации последствий пожара задействован 61 человек, 34 единицы техники. В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 10 кв. метров.

«Очередное горе постигло сегодня Оренбуржье. Это трагедия, которую не передать словами. Особенно больно осознавать, что среди погибших — дети. Скорбим, выражаем искренние соболезнования семьям, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал губернатор Юрий Берг.

Следственные органы первоначально заявили о доследственной проверке по факту пожара, унесшего жизни четырех человек, в том числе двух детей. Позже старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что возбуждено уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Она отметила, что деятельности должностных лиц органов системы профилактики будет дана надлежащая юридическая оценка, а также следствием будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.