Ярославль, 12 февраля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля внесла представление мэру Владимиру Слепцову об устранении нарушения закона при устройстве освещения на улице Красноборской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фонари на Красноборской

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2017 года «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля по поручению департамента городского хозяйства мэрии города опубликовало извещение о проведении электронного аукциона для закупки на выполнение работ по восстановлению наружного освещения автомобильной дороги по улице Красноборской (на участке от улицы Сахарова до Университетской). Однако на тот момент все работы фактически были уже выполнены.

«Таким образом, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок работы по устройству наружного освещения были выполнены в отсутствие муниципального контракта. Сведениями об исполнителе работ и соответствии установленных опор освещения и линий электропередач требованиям ГОСТ должностные лица ДГХ мэрии города Ярославля не располагают», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Надо сказать, что осветить улицу и построить асфальтовую дорогу обещал лично мэр Ярославля Владимир Слепцов. Жители поселка Маяковского надеялись, что дорогу построят уже в 2017 году, однако власти сделали лишь гравийную основу, что мало изменило ситуацию и также вызвало недовольство людей. А вот освещение сделать удалось, более того, фонари работают. Правда, как выяснилось, сделал это неизвестный Робин Гуд, бесплатно и, как установила прокуратура, незаконно. Как мэрия теперь будет «устранять нарушение закона» — не совсем ясно. Жители опасаются, что установленные благодетелем столбы придется демонтировать.

Объявленный в декабре аукцион был признан несостоявшимся, все заявки участников (а их было немало, ведь делать фактически уже ничего не надо) были отклонены. Такая же судьба ожидала и объявленный мэрией запрос предложений — все заявки опять отклонили. Как правило, в таком случае заключается договор с единственным поставщиком. Не исключено, что таковым и окажется компания, реально выполнившая работы по установке опор и светильников на улице Красноборской.