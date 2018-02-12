Киев, 12 февраля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. В киевском ресторане «Сулугуни» Михаил Саакашвили «похищен неизвестным спецназом», сообщает 12 февраля РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Украины Юрия Деревянко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

По предварительным данным, трижды бывший грузинский президент, одесский губернатор и украинский гражданин был увезен в неизвестном направлении некими людьми, похожими на силовиков.

«Только что его похитили неизвестные с … ресторана «Сулугуни» в Киеве»,— сказал Юрий Деревянко.

При этом адвокат Саакашвили Павел Богомазов сообщил, что его клиента задержала украинская погранслужба, по не смог сказать, куда именно его увезли.

Напомним, бывший губернатор Одесской области на Украине обвиняется в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 9 февраля Михаил Саакашвили заявил, что в Киеве его пытались задержать украинские пограничники в лице семи или восьми автоматчиков, однако их попытка была пресечена охраной гостиницы.

Главная прокуратура Грузии обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к официальному Киеву с просьбой о его экстрадиции.