Грац, Австрия, 12 февраля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, не менее 15 получили ранения в результате столкновения двух поездов в Австрии, 12 февраля передает агентство Associated Press.

Pxhere.com Железнодоржный состав

Известно, что столкновение пассажирских поездов произошло вблизи города Никласдорф в центральной Австрии.

По словам представителя полиции Лео Йосефа, столкновение произошло в 12:25 по местному времени (14:25 мск), недалеко от станции города Никласдорф, в 60 км к северу от города Грац.

По информации полицейских, один человек погиб в результате крушения, от 15 до 20 получили ранения. В настоящий момент на месте столкновения поездов работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в США столкнулись пассажирский поезд Amtrak и грузовой состав. Пострадали 116 человек, они получили травмы разной степени тяжести.