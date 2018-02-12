Москва, 12 февраля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, вводящий новое распределение средств между федеральным и региональным бюджетами, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр (МФЦ)

Речь идет о распределении средств, полученных бюджетами в виде пошлин за госуслуги, оплаченных в многофункциональных центрах (МФЦ). По действующим сегодня нормам, доходы от пошлин за оказание госуслуг в МФЦ распределяются пополам — 50% уходит в федеральный бюджет, а 50% — в региональные. Однако в случае подачи заявления в электронной форме все средства от госпошлин перечисляются в федеральный бюджет.

«Это несправедливо, поскольку МФЦ также несут часть затрат на выдачу этих документов», — заявил в ходе заседания профильного комитета Госдумы замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

В связи с этим правительство предлагает отдавать регионам 25% от госпошлин за подачу заявлений на услуги МФЦ в электронной форме. Остальные 75% уйдут в федеральный бюджет.

«По нашим расчетам, это увеличит доходы субъектов РФ на 15 млрд рублей и позволит полностью покрыть расходы МФЦ в связи с выдачей документов по федеральным услугам», — объяснил Лавров.

Таким образом, доходы региональных бюджетов благодаря нововведению составят 236 млн рублей. В госказну при этом поступит 707 млн рублей, отмечают авторы в сопроводительных документах к законопроекту.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 16 февраля.