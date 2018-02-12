Москва, 12 февраля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Шаги, которые предпринимает Госдума РФ, ограничивая доступ к так называемому «пиратскому» контенту, направлены не на защиту авторов (писателей, музыкантов, режиссеров и т. д.), а на поддержку крупных корпораций, считает координатор рабочей группы сообщества «Информационал», руководитель центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории РАН и экс-член Штаба федерального конвента Пиратской партии России Александр Шубин. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя внесенный в Госдуму РФ законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Засов

«Мне как историку борьба нашей Государственной думы с «пиратством» напоминает борьбу феодалов с буржуазными тенденциями, в которых они ничего не понимали и в итоге были обречены на поражение, — заявил Шубин. — То, что делает Госдума, направлено не на защиту авторов, а на ухудшение жизни пользователей. Государственная дума печется об интересах крупных корпораций, которые и получают основные доходы от тиражирования произведений. Я думаю, что в интересах авторов были бы совершенно другие шаги».

К числу таких шагов историк отнес, например, общественную поддержку качественной малотиражной литературы или изменение законодательства, регулирующего порядок получения авторами так называемых «донатов» (пожертвований — прим. ИА REGNUM ).

При этом он предположил, что большинство продвинутых интернет-пользователей обойдёт эти очередные препятствия законодателей, а остальные будут мучиться, изучая новые способы обхода.

«ГД РФ опять покажет свою неэффективность в этом вопросе, — заметил Шубин. — Неуёмной активностью людям нужно оправдывать свои высокие заработные платы и привилегии».

Кроме того, он уточнил, что при создании качественного текста автор мотивирован не столько гонораром, сколько стремлением к тому, чтобы его прочитали.

Также он уточнил, что от деятельности «пиратов» не страдают и те, кто делает низкопробный и халтурный продукт, так как лишь очень немногие читатели и слушатели будут бороться за то, чтобы ознакомится с ним, преодолевая разного рода блокировки и запреты.

«Для общего уровня культуры это будет даже полезно, если такие авторы пострадают, так как станет меньше низкопробной литературы, — заметил историк. — И культурный уровень будет расти. Пиратство — это передовой отряд борьбы за нашу культуру против халтуры и макулатуры».

Что касается возможностей Госдумы РФ остановить «пиратство», то их историк оценил скептично, отметив, что никакой самостоятельностью российский парламент не отличается и стоит на страже самых архаичных социальных интересов.

«В нашей стране нет универсального права, — констатировал Шубин. — Даже если принимается закон, его действие избирательно. Если нужно наказать по политическим причинам, всегда найдётся запретительный закон. Репрессивные законы применяются избирательно или по политическим либо лоббистским мотивам».

Напомним, что 12 февраля в Госдуму РФ был внесен законопроект о внесении поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», предполагающих блокировку приложений, нарушающих авторские права. Защитники предлагаемых мер уверены, что, ограничив распространение пиратского контента, можно подорвать экономику пиратских площадок, а закрывая все каналы распространения пиратского контента, ГД РФ якобы создаёт материальную базу для работы отечественных авторов, у которых появляются материальные же стимулы создавать новые произведения культуры, будь то музыка, книги или кинематограф. Если названные поправки будут приняты, то в российском законодательстве появится новое понятие — «программное приложение».