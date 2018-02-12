Ереван, 12 февраля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. В министерстве обороны Армении опровергли сообщение об «армянской диверсии», которое распространило сегодня, 12 февраля военное ведомство Азербайджана.

Стоп кадр видеозаписи миноборны Азербайджана

«Только в представлении азербайджанцев армянские диверсанты отправятся на «УАЗ"-е с белыми номерами (в Армении военные номера черного цвета — ИА REGNUM ). И почему машина снята сзади? Или если есть машина, где диверсанты?», — написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

СМИ Азербайджана со ссылкой на миноборны страны распространили сообщение о якобы пресеченной попытке диверсии. Сообщение снабжено также видеозаписью.

Армянские СМИ заметили, что в сообщении министерства обороны Азербайджана отмечается, будто попытка диверсии предпринята «под покровом тумана», однако на видео нет ни малейших следов тумана.

«Утром 11 февраля, воспользовавшись туманными погодными условиями, противник предпринял попытку пересечения передовых позиций азербайджанской армии. Движущаяся в направлении наших позиций автомобиль марки «УАЗ», с разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, был своевременно обнаружен специальными техническими средствами наблюдения и взят под контроль.

В результате предпринятых превентивных мер продвижение разведгруппы Армении было незамедлительно пресечено.

Принужденная к отступлению группа противника, оставив свой автомобиль спешно ретировалась на свои позиции. Отступивший к своим позициям противник, обстреляв огнем из своего оружия уничтожил оставленный на территории автомобиль марки «УАЗ», — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.