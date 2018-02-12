Сухиничи, Калужская область, 12 февраля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. В Калужской области при ликвидации пожаре в частном дома в деревне Беликово Сухиничского района обнаружены тела пожилых супругов — мужчины и женщины 1930 года рождения. Об этом 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Михаил Карасев.

Фото пресс-службы калужского регионального управления СКР Место происшествия

По его словам, дом загорелся около 8 часов утра 12 февраля. На момент приезда спасателей дом был закрыт изнутри. В помещении было установлено газовое отопительное оборудование. В настоящее время на месте происшествия проводятся исследования, устанавливается причина пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018 год начался для Калужской области чередой пожаров, повлекших гибель людей. Так, в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летняя мать и 34-летний сын. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки. Из-за включения в электросеть нескольких приборов одновременно произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». В огне погибли две несовершеннолетние девочки.

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