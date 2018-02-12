Амстердам, 12 февраля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Лживое утверждение о том, что Москва якобы планирует сделать Белоруссию, Украину и Прибалтику частью «Великой России» министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра поддерживал 12 лет, об этом он сообщил в заявлении, опубликованном газетой De Volkskrant.

Government.nl Халбе Зейлстра

Как следует из публикации, в 2006 году Зейлстра работал в нефтегазовой компании Shell. Будучи в этом статусе, он утверждал, что якобы присутствовал на встрече с участием президента России Владимира Путина и слышал там слова об имперских амбициях России.

В сегодняшней публикации Зейлстра опроверг собственную ложь о той встрече, пояснив, что на самом деле он находился в соседней комнате и услышал историю о желании России присоединить Белоруссию, Украину и Прибалтику от кого-то еще, сказанную в качестве шутки. Ему она показалась забавной, поэтому Зейлстра облек ее в политическое заявление.

«Я решил, что это важная геополитическая история, которая может иметь серьезные последствия. Поэтому решил рассказать ее от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился там. Потому что это могло иметь последствия для него или его компании», — пояснил глава МИД.

Он признался, что решение солгать таким образом «было неразумным», и добавил, что «должен был действовать по-другому».

Отметим, 20 февраля Зейлстра планирует посетить Москву и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что в ходе данной встречи стороны обсудят «расследование» крушения Boeing на Украине в 2014 году. Повлияет ли эта ложь главы МИД Нидерландов на его отношения с МИД России — не сообщается.

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