Махачкала, 12 февраля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за январь 2018 года вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 426 тысяч тонн. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Chges.ru Махачкалинский Международный Морской Торговый порт

За данный период объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,3% до 240 тысяч тонн, наливных — на 157,7% до 185 тысяч тонн млн тонн. Грузооборот порта Махачкала вырос на 237,6% до 237 тысяч тонн, также положительную динамику продемонстрировал порт Оля — 63,9% до 30 тысяч тонн. Отрицательный показатель зафиксирован в Астрахани — падение объёмов составило 22,3%.

Динамика изменилась с начала 2018 года. По итогам 2017 года грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за упал на 34,1% по сравнению с 2016 годом и составил 3,9 млн тонн.

В ноябре 2017 года правительство РФ утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь 2018 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 27,9 млн т (+11,0%), наливных грузов — 34,0 млн т (-3,8%). Напомним, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев проводит в республике масштабные проверки деятельности всех органов государственной власти.

По его просьбе в Дагестан был направлен представительный десант из 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных структур и контролирующих органов. Первые громкие аресты были произведены в конце января. Были задержаны, а затем арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

5 февраля в Дагестане задержали нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье мошенничество. Суд принял решение об их аресте на два месяца.