Екатеринбург, 12 февраля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге профильный комитет Законодательного собрания Свердловской области рассмотрел отчёт регионального министерства ЖКХ и энергетики по вопросам очистных сооружений и хозяйственно-бытовых стоков на территории области. Об этом ИА REGNUM сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального парламента.

Эдгар Дега. Мытьё. 1886

«Из 143 сооружений 114 находятся в муниципальной собственности. А в целом построены все они в 60-х, 80-х годах, большинство из них, по крайней мере. Износ порядка 60 и более процентов, 15 процентов требуют срочной реконструкции. За последние десять лет десять очистных сооружений было реконструировано, модернизировано. В основном это город Нижний Тагил, город Екатеринбург, Заречный и другие города Свердловской области. Этого, безусловно, явно недостаточно», — сообщил председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо.

Он отметил, что в данный момент проводится реконструкция на шести объектах, а в 2018 году закончатся работы на очистных сооружениях Верхней Пышмы, Серова и посёлка Тугулым. Тем не менее, комитет предложил региональному Министерству ЖКХ рассмотреть на плановый период необходимые объёмы финансирования, в том числе и дополнительных средств для улучшения ситуации по очистным сооружениям Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Свердловской области проблема качества воды поступающей в многоквартирные дома стоит достаточно остро.

Так в 2016—2017 гг. летом в Черноисточинском водохранилище, из которого идёт водозабор для Нижнего Тагила, цвели сине-зелёные водоросли. В результате водопроводная вода приобретала неприятный запах. В 2016 году жителям некоторых районов и вовсе не рекомендовали употреблять для питья и приготовления пищи воду из-под крана. Также мэрия города выделила средства на изучение проблемы «цветущего» водохранилища.

В 2017 году проблемы с качеством воды возникли в городе Ивдель, водозабор для которого ведётся из одноимённой реки. Вода в реке приобрела зелёный оттенок, а проведённая экспертиза показала многократное превышение предельных норм содержания тяжелых металлов в воде. Проблема возникла из-за стоков со шлаковых отвалов. Вода попадала в ручьи и мелкие реки, которые впадают в Ивдель.

А в начале 2018 года стало известно о неудовлетворительном качестве водопроводной воды в городе Асбесте. Так по итогам проверки территориального управления Роспотребнадзора было установлено, что в многоквартирные дома поступает холодная вода ненадлежащего качества. Правда, проблема в данном случае не в том, что не справляются очистные сооружения, а в изношенных сетях. По итогам проверки владельцу АО «Водоканал» было внесено предписание об устранении недостатков.