Москва, 12 февраля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Правительство Мальты опубликовало документ, в соответствии с которым, за последние три года более 700 человек из России стали участниками программы «Гражданство за инвестиции». Многие из участников списка — известные бизнесмены, в том числе, входящие в список Forbes, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Нужно отметить, что покупка мальтийского гражданства это лишь только вершина айсберга. Данное направление довольно не популярно у российских бизнесменов. Гораздо большее количество российских бизнесменов становятся резидентами Кипра или Великобритании.

«Причиной смены резидентства является желание бизнесменов спрятать свои банковские счета и оптимизировать налоговые расходы. Но самая главная причина — недоверие предпринимателей, как друг к другу, так и к государству. Бизнесу совершенно не понятны дальнейшие перспективы в России», — полагает эксперт.

Тем временем глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард высказалась за то, что бы помешать использованию криптовалюты для отмывания денег и финансирование терроризма. Лагард считает, что нужно «двигаться в сторону регулирования криптовалютных операций.

«На этом фоне курс доллара на московской бирже упал до 57 рублей 95 копеек, евро торгуется на уровне 71 рублей 20 копеек. Котировки нефти марки Brent превысили отметку в 63 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap восстановился до 8500 долларов за единицу», — отметил Задоя.

Позитивная динамика российского рубля 12 февраля утром объясняется отскоком на нефтяном рынке, а также необходимостью коррекции после столь бурного роста курсов на прошлой неделе. Но у российского рубля не так уж много шансов для восстановления.

«Снижение нефтяных цен, покупки валюты со стороны Минфина продолжат делать свое дело, и российская валюта будет находиться под давлением в ближайшее время. Вероятнее всего доллар/рубль сместится в диапазон 58−59 рублей», — считает эксперт.

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