Санкт-Петербург, 12 февраля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Прием заявок на заключение договора об эксплуатации стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга завершился, и единственным претендентом оказался футбольный клуб «Зенит». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 12 февраля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

В городском комитете по инвестициям не смогли уточнить, когда именно будет подписано концессионное соглашение. Ранее власти утверждали, что стадион перейдет клубу в течение февраля.

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Напомним, предполагается, что срок концессии составит 49 лет. Согласно расчетам, эксплуатация стадиона может ежегодно обходиться в 1,3 млрд рублей. К 2065 году эта сумма может достичь 2,8 млрд рублей.

После подписания соглашения «Зенит» должен будет привлечь «максимальную зрительскую аудиторию», за счет чего снизится нагрузка на бюджет Петербурга, при этом концессионер заинтересован в качественной эксплуатации арены, чтобы окупить инвестиции.

Помимо стадиона площадью около 289 тыс. кв. метров «Зениту» отдадут вспомогательную инфраструктуру: кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, нужные для эксплуатации и парковок.

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ФК «Зенит» планирует вложить в арену 500 млн рублей из собственных средств и средств ООО «Зенит-Арена». В частности, предусматривается появление девяти новых точек общепита, включая рестораны, бары и кафе.

По концессии клуб должен будет обеспечить на стадионе проведение матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе одного из полуфиналов.