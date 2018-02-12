Ярославль, 12 февраля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Ярославле открывается выставка «Неслучившийся Ярославль», где покажут проекты непостроенных зданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Аркадий Бобович Афиша выставки с эскизом центра Ярославля по генплану 1936 года

Выставка откроется в музее современного искусства 14 февраля. Ее организаторы — бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович и его сын архитектор Роман Бобович. Посетители увидят нереализованный проект памятника Ярославу Мудрому, проект застройки улицы Свободы между площадями Юности и Труда, надземный переход на Московском проекте в виде «въездных ворот», который хотели построить к 1000-летию города.

На выставке покажут эскизы преображения центра Ярославля по генеральному плану 1936 года с монументальным административным зданием на Стрелке, многоэтажными жилыми домами на Волжской набережной и автомобильным мостом в районе Красного съезда.

«Ярославцам будет интересно увидеть, каким бы мог стать их город. Пока я был главным архитектором города, многие проекты проходили через меня. Некоторые я искал в архивах. Сейчас у меня накопилось материала на две выставки. Пока начнем с одной, а потом сделаем продолжение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Аркадий Бобович.

Организатор выставки уверен, что у его ярославских коллег много проектов, которые не были воплощены в жизнь, так что материала может хватить на несколько выставок.