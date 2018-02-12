Калуга, 12 февраля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В Калужской области проходит XIII Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Его торжественное открытие состоялось накануне, 11 февраля, в обнинском Доме учёных, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Митрополит Климент выступил на открытие православного кинофестиваля

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За 13 лет работы фестиваль «Встреча» стал одним из самых авторитетных православных кинофорумов не только в России, но и в мире. В этом году свои работы прислали кинематографисты 16 стран. В их числе Китай, Сирия, Польша, Германия, Черногория, Босния-Герцеговина, Ирак, Иран, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Аргентина, Грузия, Белоруссия, Донецкая Народная Республика и Россия. Всего в конкурсную программу вошло 96 игровых, документальных и анимационных фильмов.

Выбор тематики открывшегося кинофестиваля — семья, материнство, отцовство и детство — обусловлен стартовавшим в России Десятилетием детства. Девизом стало «Сохранение детской чистоты в сердцах людей средствами киноискусства».

На фестивале будет работать профессиональное жюри под председательством академика Национальной академии кинематографических искусств и наук России, члена Союза кинематографистов России Виталия Сидоренко.

Особое отличие кинофестиваля 2018 года в том, что параллельно будут проходить ещё два фестиваля: семейный «Кинодом» и детский «София».

Завершилась церемония просмотром фильма «Новенький» режиссера Марии Соповой.