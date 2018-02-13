Барнаул, 14 февраля, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Зерновые интервенции, вопреки обещаниям властей, на рубеже 2017−2018 годов в России проведены не были. Более того, не устраивались даже «точечные» закупки, на которые рассчитывали наиболее пострадавшие от кризиса перепроизводства регионы. О ситуации на хлебном рынке пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агротехника на Алтае

Для регулирования внутреннего рынка используется механизм интервенций, когда осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен, государство закупает зерно у производителей для их поддержки. В осенне-весенний период урожай продается, чтобы сдержать рост цен. Однако в нынешней ситуации выигрывают зерновые трейдеры, неплохо зарабатывающие на разнице цен внутреннего и мирового рынка, которые получили к тому же субсидии на зерновые перевозки. Фермерам же в преддверии посевной, со слов замминистра сельского хозяйства России Ивана Лебедева, достанутся от государства несвязанная поддержка и льготное кредитование. Причем с получением льготного кредита тоже не все просто, для этого требуется не просрочить выплаты банкам за деньги, уже полученные под урожай 2017 года. И продавать зерновые многим пришлось ниже себестоимости.

До весны ушедшего года зерновой рынок как-то самоорганизовался, своими силами решая вопросы производства, сбыта и переработки выращенного урожая. Но дальнейшие события все больше походят то ли на последствия непродуманных и запоздалых действий властей, то ли на политическую провокацию перед мартом 2018-го.

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