Москва, 12 февраля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Российский рубль в начале очередной февральской недели (12 февраля) растет в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Основной фактор, позволяющий рублю сейчас восстанавливаться, заключается в стабилизации цен на нефть», — отметила эксперт.

Однако внешняя конъюнктура смотрится все еще нестабильной: продавцы на мировых рынках капитала могут вернуться так же быстро, как и отошли в тень.

«Сейчас Brent в рублевом эквиваленте стоит ниже 3670 рублей за «бочку». Это минимум с 13 декабря 2017 года. Для российского бюджета в снижении этой цифры сейчас нет ничего критичного — присутствует запас прочности», — полагает Бодрова.

Доллар США ушел ниже 58 рублей, ближайшая поддержка находится в области 57,80−57,85. Она на время сможет сдержать напор продавцов.

«При этом коррекция «россиянина» все еще выглядит локальной: она актуальна, пока на рынках идет отскок. 12 февраля доллар закроет торговый день в пределах отметок 57,80−58,45 руб., евро — 71−71,65 руб.», — считает эксперт.

Добавим, 12 февраля доллар США торгуется по 57,93 руб. (-0,7%). Евро стоит 71,1 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 13 февраля, составляют 58,01 руб. за американскую валюту и 71,24 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 16 и 15 копеек соответственно.

Читайте также: Рубль выглядит неплохо