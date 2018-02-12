Махачкала, 12 февраля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Тарифы за энергоресурсы для жителей Дагестана были значительно завышены. Предприятия топливно-энергетического комплекса включали в цену за газ и свет необоснованные расходы самих энергоснабжающих организаций. Общая сумма таких «преувеличений» превысила 40 млн рублей. Эти факты были выявлены в ходе комплексной проверки, которую проводят в настоящее время в республике прикомандированные сотрудники Генпрокуратуры РФ.

Шамиль Магомедов Седло, гора в Дагестане

О многочисленных нарушениях в сфере топливно-энергетического комплекса Дагестана сообщил 10 февраля в ходе совещания под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки его заместитель Иван Сыдорук. В справке, в частности, говорится, что долг предприятий топливно-энергетической сферы Дагестана за энергоресурсы достиг 53 млрд рублей — это самый высокий показатель среди всех субъектов РФ.

Долги сложились вследствие значительной изношенности сетевого хозяйства — до 70% и из-за больших потерь и хищения энергоресурсов — до 40%. При этом власти региона и ресурсоснабжающие организации допускают в своей работе нарушения и не стремятся выправить ситуацию, отметил Сыдорук. По его словам, даже правовые акты в сфере ТЭК нередко противоречат требованиям федерального законодательства, а иногда и вовсе отсутствуют.

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«Газпром межрегионгаз Махачкала» не принимает должных мер по пресечению самовольных подключений и потребления газа. Так, в 2017 году рост задолженности за газ составил 1,8 млрд рублей, однако в службу судебных приставов не направлены исполнительные документы о взыскании задолженности на сумму более 900 млн рублей. Есть нарекания, подчеркнул заместитель генпрокурора, и к службе судебных приставов — из 7,5 млрд рублей задолженности за энергоресурсы приставы взыскали только 978 млн рублей или 13%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с начала 2018 года проводятся масштабные проверки. Для их проведения в республику прибыли 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных ведомств. Проверками были охвачены 19 ключевых министерств и ведомств, администрации пяти муниципальных образований, МВД и СКР региона.

Подводя предварительные итоги этих мероприятий, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о выявлении многочисленных нарушений в различных отраслях. Под следствие попали премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя, экс-министр образования, мэр Махачкалы и главный архитектор города. По версии следователей, их действиями нанесен ущерб в сумме более 170 млн рублей. При этом в Следственном комитете РФ не исключили, что число фигурантов уголовных дел может увеличиться, как и сумма ущерба, нанесенная чиновниками.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев пообещал, что весной в регион прибудет представительная бригада энергетиков в составе около 2000 человек, которые проверят всё электросетевое хозяйство, особенно те сети, где наиболее часто случаются обрывы проводов, из-за чего впоследствии происходят короткие замыкания, которые становятся причиной пожаров.