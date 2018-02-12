Чебоксары, 12 февраля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Две необычные истории в Чебоксарах, связанные с документами, решились после вмешательства прокуратуры республики. Одна из семей, получив от пенсионного фонда отказ на распоряжение средствами маткапитала из-за разночтений букв «е» и «ё» в документах супруга, добилась этого права через суд. В другом случае жительнице города удалось расторгнуть в одностороннем порядке брак с иностранцем после того, как выяснилось, что у мужа поддельные документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Памятник букве «Ё» в Ульяновске

В надзорное ведомство поступило обращение чебоксарки, которой отказали в распоряжении средствами материнского капитала. Семья планировала направить средства маткапитала на погашение задолженности по кредиту на улучшение жилищных условий. Чебоксарское управление Пенсионного фонда мотивировало это различием в написании имени супруга в документах: свидетельстве о заключении брака, паспорте, свидетельстве о рождении ребенка в графе «отчество», выписке из Единого реестра прав на недвижимое имущество.

«В указанных документах при написании имени «Артём» не всегда использовалась буква «ё». Принимая во внимание, что разночтение записи имени супруга заявителя в документах в части написания буквы «ё» и «е» не искажает данных владельца документов, не препятствует его идентификации, прокуратурой района в интересах заявителя направлено исковое заявление о признании незаконным решения об отказе в распоряжении средствами материнского капитала», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Решением Калининского районного суда Чебоксар исковые требования удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, федеральная программа материнского капитала действует с 1 января 2007 года, его размер вырос с 250 тыс. до 453 тыс. рублей. За это время в Чувашии, по данным отделения ПФР, 80,6 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал. Более 52% из них уже распорядились средствами полностью. Улучшили свои жилищные условия 54,3 тыс. семей, оплатили обучение старших детей в высших и средних учебных заведениях и содержание малышей в садиках 2,9 тыс. семей. Государственная поддержка семей из федерального бюджета с начала действия программы составила 20,3 млрд рублей.

Накануне в Московском районном суде Чебоксар был рассмотрен иск о признании недействительным брака, заключённого в 2015 году между чебоксаркой и гражданином Узбекистана. В браке родились двое детей.

«На протяжении 2015−2016 годов мужчина совершил ряд преступлений, за которые в 2017 году был осуждён. В ходе расследования уголовных дел было установлено, что он проживал на территории России по поддельному паспорту гражданина РФ, выданного на чужое имя. На основании поддельного паспорта мужчина под чужим именем был указан в качестве отца своих детей 2015 и 2017 годов рождения», — отмечают в надзорном ведомстве.

В связи с нарушением требований семейного законодательства, законодательства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния было направлено заявление о признании брака недействительным и аннулировании недостоверных записей об отце детей. Иск удовлетворён. Решение суда не вступило в законную силу.