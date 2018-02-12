Москва, 12 февраля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар в здании гостиницы «Космос» на севере-востоке Москвы, сообщает 12 февраля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

Mil.ru Пожарники

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 13:14 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что из окон 15 этажа наблюдался дым. В целях безопасности были эвакуированы 230 человек.

«Принятыми мерами в 13:59 пожар был ликвидирован в одном из помещений на площади 25 кв метров», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания были привлечены 148 человек личного состава МЧС и 45 единиц техники.

Напомним, известное здание полукруглой формы расположено на станции метро ВДНХ. Гостиница «Космос» была возведена в 1976—1979 годах для приёма иностранных гостей, которые ожидались в Москве на XXII Олимпийских играх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пожара в здании средней школы в московском районе Северное Чертаново эвакуировали в общей сложности более 300 человек.

Читайте подробнее: Более 300 человек эвакуировали из школы на юге Москвы из-за пожара