Москва, 12 февраля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Сын известного российского кинорежиссёра Сергея Соловьёва Дмитрий умер в Москве в возрасте 43 лет. Об этом сообщает 12 февраля «Пятый канал».

Цитата к/ф «Нежный возраст». реж. Сергей Соловьев. 2000. Россия Дмитрий Соловьев

Информацию о смерти актёра Дмитрия Соловьева подтвердила бывшая жена Сергея Соловьёва актриса Татьяна Друбич.

Дмитрий Соловьёв дебютировал в фильме отца «Дом под звездным небом», однако популярность ему принесла роль в картине «Нежный возраст», которую также снимал Соловьев-старший.

Продюсерская работа над лентой «Ке-ды» стала последней для Дмитрия Соловьева.

Напомним, киноактёр, сценарист и продюсер Дмитрий Соловьев родился 6 октября 1974 года. После окончания школы он поступил во ВГИК, где учился в мастерской своего отца и Валерия Рубинчика. С раннего детства сын Соловьева-старшего интересовался кинематографом и смотрел фильмы самых разных жанров.

В дальнейшем он вместе с отцом написал сценарий к фильму «Нежный возраст» (2000). В центре сюжета киноленты — молодой человек Иван Громов, родившийся в богатой генеральской семье в 1970-х, и его жизненный путь.