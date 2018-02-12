Вашингтон, 12 февраля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Автомобиль Tesla Roadster Илона Маска движется в направлении Марса, а не в сторону пояса астероидов. Об этом заявил астрофизик из Гарвардского университета (США) Джонатан Макдауэлл, сообщает Live Science.

SpaceX Маск и его автомобиль

По словам Макдауэлла, специалисты SpaceX неправильно рассчитали орбиту, согласно которой автомобиль отправлялся к поясу астероидов. Он заявил, что это произошло вследствие ошибки в расчёте параметра C3 — скорости, которая необходима для преодоления притяжения Земли.

Макдауэлл также рассчитал, что Tesla Roadster долетит до орбиты Марса в июле 2018 года и пролетит на расстоянии 110 млн километров от Красной планеты.

На минимальное расстояние с Марсом автомобиль сможет выйти в октябре 2020 года, когда расстояние с планетой составит около 7 млн километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля компания SpaceX запустила сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy, которая вывела в космос красный автомобиль Tesla Roadster.

Согласно первоначальному замыслу SpaceX, автомобиль должен был отправиться к Марсу. Однако из-за ошибки при выведении на орбиту он начал движение в сторону пояса астероидов.

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