Раменское, Московская область, 12 февраля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал фотографию одного из бортовых самописцев, найденных на месте авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, фото опубликовано 12 февраля на сайте МАК.

Http://mak-iac.org/ Фрагмент одного из бортовых самописцев Ан-148

«На месте АП (авиапроисшествия) найден один из бортовых аварийных самописцев (фото), который в ближайшее время будет доставлен в лабораторию МАК для оценки состояния и расшифровки», — говорится в сообщении.

В настоящее время комиссия МАК по расследованию авиакатастрофы уделяет особое внимание поиску бортовых самописцев и идентификации сохранившихся фрагментов самолета для их эвакуации с места происшествия и последующей выкладки.

Кроме того, уведомление о катастрофе направлено на Украину — страну-разработчика воздушного судна. Киев назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

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Напомним, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который следовал по маршруту «Москва — Орск». На борту воздушного судна находился 71 человек, все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следователи рассматривают все возможные версии, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.

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