Анкара, 12 февраля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. По словам Генерального штаба Турции, пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) сдались в плен силам безопасности, сообщает 12 февраля Anadolu.

Kurdishstruggle Снайпер рабочей партии Курдистана (РПК)

Ополченцы сдались после того, как сбежали из лагеря РПК, расположенного на территории Ирака.

Агентство отмечает, что на территорию Турции в нарушение действующего законодательства регулярно пытаются проникнуть люди, среди них часто попадаются члены запрещенных в стране группировок.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет активную борьбу против вооруженных сил Турции на протяжении многих десятилетий. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства.

В июле 2015 года между Анкарой и РПК было разорвано последнее соглашение о прекращении огня, с тех пор в противостоянии погибли свыше 1 тыс. 200 человек со стороны правительства, о потерях среди курдов не сообщается.

20 января вооруженные силы Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против сирийских курдов, которым также помогают члены РПК, в этой связи ситуация на турецко-сирийской границе значительно обострилась.