Пять членов РПК сдались турецким властям
Анкара, 12 февраля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. По словам Генерального штаба Турции, пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) сдались в плен силам безопасности, сообщает 12 февраля Anadolu.
Ополченцы сдались после того, как сбежали из лагеря РПК, расположенного на территории Ирака.
Агентство отмечает, что на территорию Турции в нарушение действующего законодательства регулярно пытаются проникнуть люди, среди них часто попадаются члены запрещенных в стране группировок.
Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет активную борьбу против вооруженных сил Турции на протяжении многих десятилетий. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства.
В июле 2015 года между Анкарой и РПК было разорвано последнее соглашение о прекращении огня, с тех пор в противостоянии погибли свыше 1 тыс. 200 человек со стороны правительства, о потерях среди курдов не сообщается.
20 января вооруженные силы Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против сирийских курдов, которым также помогают члены РПК, в этой связи ситуация на турецко-сирийской границе значительно обострилась.