Ярославль, 12 февраля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Ярославский союз архитекторов высказал озабоченность строительством в областном центре 65-метрового колеса обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении Союза архитекторов России.

City-yaroslavl.ru Эскиз колеса обозрения в Ярославлеп

Ярославские архитекторы на собрании своего союза высказали опасения по поводу уместности места размещения объекта.

«Объект громадный. И он нарушает панораму города со стороны Которосли. Меняется исторический масштаб. Здания на фоне колеса обозрения словно уменьшаются в размерах. Некоторые коллеги высказывают опасения, можно ли строить такое сооружение, по сути, на берегу реки, где может быть ненадежный грунт, но, наверное, у строителей есть расчеты и они не должны рисковать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правления ярославского отделения Союза архитекторов России Аркадий Бобович.

Его коллега Ольга Мазанова выражает опасения в законности строительства вообще.

«Раздобыла два решения суда по строительству колеса обозрения в Самаре. В них говорится, что колесо — это объект капитального строительства. И нужно было официальное разрешение на строительство. Мэрия Ярославля, как мне известно, разрешение на капстроительство не выдавала. Думаю, надо писать обращения: еще раз в прокуратуру и в стройнадзор», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

В организации, которая строит колесо, считают свои действия законными.

«У нас нет разрешения на капитальное строительство, поскольку колесо обозрения не является объектом капстроительства. Оно — элемент благоустройства территории. У нас есть решения суда в Уфе, где тоже спорили, что такое колесо обозрения. И там решили, что это объект благоустройства территории», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар.

Между тем строительство колеса идет полным ходом.