Ярославль, 12 февраля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление, согласно которому Свято-Введенскому Толгскому монастырю в Ярославле выделяется субсидия в размере 11,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://pereslavl-eparhia.ru Корсунский крест

Финансовому управлению регионального правительства поручено произвести расходы на предоставление субсидии Толгскому женскому монастырю в сумме 3,9 млн рублей «для обеспечения круглосуточной постовой охраны иконы Толгской Богоматери» и 7,6 млн рублей на содержание зданий и объектов монастыря. Средства будут выделены из областного бюджета.

Кроме того, субсидия в 3,8 млн рублей выделяется Никольскому женскому монастырю Переславля-Залесского для обеспечения круглосуточной охраны Корсунского Креста.

И Толгская икона, и Корсунский крест ранее находились в государственных музеях Ярославской области, а затем были возвращены Русской православной церкви.