Москва, 12 февраля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. На Международной космической станции (МКС) осенью 2018 года испытают «умные полки». Об этом 12 февраля сообщают «Известия».

NASA Посылка из дома

Новая система хранения грузов разработана в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Она основана на концепции «интернета вещей» и позволит космонавтам существенно сократить время при разгрузке транспортных кораблей «Прогресс».

На сегодняшний день космонавты вручную инвентаризируют объекты на МКС с помощью штрих-кодов и заносят места хранения в базу данных.

«Умная полка» представляет собой устройство со считывателем RFID-меток, которые будут ещё на Земле закреплять к предметам, отправляющимся на орбиту.

«В эксперименте с «умными полками» планируется отработать применение на станции миниатюрных радиометок, которые позволят облегчить работу космонавта: информация о каждой единице оборудования при разгрузке и хранении будет автоматически вноситься в базы данных», — говорится в сообщении.

В настоящее время проходит испытания пилотный экземпляр системы. В первую очередь, изменения коснутся орбитальной аптечки.

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