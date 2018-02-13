Калуга, 13 февраля, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Выделенный в 2017 году Министерством строительства и ЖКХ РФ Калужской области 1 млрд рублей стал предметом удивительных вольностей местного руководства по отношению к договорным обязательствам. О том, как «не заметить» серьезных нарушений при освоении целевых средств, рассказывает автор ИА REGNUM Виталий Черников.

Видит ли Минстрой России разницу между 50 копейками и 1.000.000.000 рублей?

О строгом контроле, необходимом при использовании средств федерального бюджета, сказали уже многие. Присоединился к этому мнению и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Но заявления о необходимости жесткого финансового надзора, к сожалению, не вылились в такую же жесткую практику. Это показывает история договора, заключенного по результатам конкурса на ремонтные и строительные работы в Калужской области.

Электронный аукцион содержал в себе крайне жесткое требование к исполнителю — начать работы в конце 2017 года без аванса, за счет собственных средств. Уже это условие отсекло большую часть строительных фирм, которые не могли бы соответствовать необычно жесткому условию. Но, как оказалось, фирма, согласившаяся начать строительство, сразу заключила к договору дополнительное соглашение, которое практически уничтожило существенные условия контракта и признало авансирование в сумме до 30% от общей цены контракта. Такого рода фокусы, разумеется, позволяют демонстрировать сколь угодно «жесткий» подход к освоению средств, сменяющийся наплевательским на втором этапе.

Как такого рода финансовые чудеса отразились на исполнении насущных задач по строительству и ремонту, читайте в статье: Федеральный миллиард Минстроя застрял в Калуге. Почему?

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